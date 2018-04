Neymar: Este fue el consejo que le dio Rivaldo sobre su presente en PSG  [VIDEO y FOTOS]

Neymar , una de las estrellas más polémicas del PSG , ha recibido consejo de una estrella del fútbol en España, el brasileño Rivaldo. El ex Barcelona brindó una entrevista para Globoesporte donde el delantero dio su punto de vista sobre la posibilidad que el capitán de la selección brasileña llegue a Real Madrid.



Rivaldo recomendó a Neymar qué camino tomar para ser el número uno del planeta. "Yo dije que él puede ser el mejor jugador del mundo. Pero si se queda en el PSG, nunca lo logrará. Él tiene que dejar ese club", manifestó el astro brasileño.



Para Rivaldo, Neymar, tiene muy pocas opciones de clubes donde ir. "Descartado el Barcelona por lo sucedido allí, y según la información que me llega de gente cercana, por todo lo que he escuchado últimamente, creo que tiene opciones de irse al Real Madrid. Y allí sí, yo creo que él puede ser el mejor jugador del mundo", agregó el atacante.



Después del mundial el futuro de Neymar está en el aire, pese a su próximo retorno al PSG. El brasileño se perdió la definición de la Champions contra el Real Madrid y se marchó a Brasil para operarse y recuperarse de cara a Rusia 2018. El propio presidente del París Saint-Germain, Al Khelaifi, viajó para visitar a Ney y hablar sobre sus planes de futuro.



Pese a que el propio Unai Emery ha reconocido en rueda de prensa que Neymar regresará al PSG, la verdad es que el ex Barcelona sería la gran sorpresa del mercado de verano tras saber que el Real Madrid está interesado.