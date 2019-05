Neymar cuenta el secreto en la elaboración de su nueva fragancia |VIDEO |FOTOS 

Neymar busca probarlo todo. El delantero y estrella del PSG quien ya había incursionado en el rubro de la moda, ahora da un paso más allá y como toda celebridad ha decidido elaborar su propia fragancia que lleva el nombre de Spirit of the Brave.



Neymar ha recibido el apoyo de una importante firma italiana (Diesel) que ha apostado por la imagen y el criterio del jugador para elegir una fragancia que sea exitosa en la industria, que ha invertido un fuerte capital en el el jugador del PSG quien es seguido por más de 94 millones fanáticos en sus redes sociales.



Las sorpresas en Spirit of the Brave, es que Neymar no solo es la imagen del perfume, sino su participación en el proceso de elaboración junto al el prestigioso perfumista Carlos Benaïm (IFF). Incluso el frasco del perfume hablan de una intervención de la figura del PSG que en un video confiesa la inspiración del León que es imagen de la fragancia, uno de sus tatuajes favoritos.



Neymar cuenta cómo participó en la elaboración de su nueva fragancia

"Es uno de mis tatuajes favoritos porque es una animal diferente que es valiente", contó Neymar quien además reconoce que junto este los tatuajes más importantes son el de su madre y el de su hermana que están cerca del diseño felino de su puño.



“Queríamos que fuese una fragancia atrevida, pero que también reflejase los aspectos que considero más importantes. Quería que la fragancia contase mi propia historia y lo que la valentía significa para mí”, cuenta el jugador del PSG que en los próximos días se une a la selección de brasil para su participación en la Copa América.