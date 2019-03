Neymar: Así defendió a Bruna Marquezine por ataques de los seguidores de cantante Anitta |VIDEO

Neymar intenta reparar las consecuencias de su noche de locura en el Carnaval de Rio de Janeiro. El jugador del PSG vive una telenovela donde la protagonista es Bruna Marquezine , quien es blanco de los ataques en las redes sociales, tras su enfrentamiento con la cantante Anitta.



Bruna Marquezine evidenció su molestia con la cantante popular Anitta, a quien dejó de seguir en la redes sociales tras ver imágenes besando a Neymar en un camarote del Carnaval de Río de Janeiro.



La cantidad de comentario negativos ha provocado la intervención de Neymar quien al parecer se preocupa por su ex novia con palabras llenas de cariño. "No lo comprendo, soy fan de ella como actriz y como mujer, lo que tuviéramos no funcionó por algunos motivos y en eso nadie se tiene que meter... Se le tiene que respetar como actriz”, ha escrito el Jugador del PSG.



Também fico sem entender, sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que ser meter ... agora tem que RESPEITAR SIM ela como atriz. — Neymar Jr (@neymarjr) 14 de marzo de 2019

Neymar arma lío de falda en carnaval de Brasil

Mas fica tranquila @BruMarquezine só buscam falar besteira quem tem LUZ e isso você tem demais, carinho e respeito sempre terei e te defenderei por saber quem você é. — Neymar Jr (@neymarjr) 14 de marzo de 2019

La estrella del PSG ha tomado posición por la actriz con la que compartió años de romance. "Quédate tranquila, Bruna, solo buscan hablar mal de aquellos que tienen luz y tú tienes demasiada. Te tendré cariño y respeto siempre y te defenderé porque sé quién eres", dijo en tono incondicional el jugador brasileño.