Neymar dejó de valer 222 millones de euros y esto pagaría Real Madrid desde 2020 |VIDEO |FOTOS     

Ha perdido sus bonos. Neymar la superestrella de PSG , no tiene contento a nadie empezando por el entrenador Thomas Tuchel, quien ha reprochado su agresión a un aficionado tras la final de Copa Francia y su frialdad en la ultima derrota ante Montpellier por la Ligue 1.



Pero Neymar tiene más problemas, pues tras el golpe al aficionado no cayeron nada bien en el vestuario sus declaraciones sobre respeto y compromiso. que molestaron a sus compañeros y la prensa francesa vuelve a rumorear sobre su infeliz estadía en París.



PSG pagó 222 millones de euros por Neymar, pero con la actitud y los objetivos frustrado del brasileño esta cifra no será la que pague Real Madrid u otro equipo que lo dese en sus filas desde junio del 2020. Desde esta fecha llevarse al '10' costará 170 millones aunque para muchos aun sigue siendo un costo sobrevalorado.



Neymar el peor momento de su carrera

Neymar hoy tiene entusiasmo, según Marcelo, de llegar a Real Madrid. Sin embargo, fuentes próximas al crack tienen certeza de que Nasser Al-Khelaïfi no le va a dejar salir del Parque de los Príncipes.