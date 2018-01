Neymar demandó a Barcelona por 30 millones de euros y recibió esta inesperada respuesta [VIDEO]  

Neymar cumplió su amenaza contra Barcelona y demandó a su exequipo por no haberle pagado la segunda parte de la prima de la renovación con los catalanes el pasado verano. Según refiere diario 'El Mundo', de España, el brasileño del PSG exige 26 millones de euros y 4 millones más, como parte de los intereses.



Lo que no sabía Neymar era que, de manera paralela, Barcelona puso en marcha un contragolpe judicial. El club español reclama, ante el mismo juzgado de Primera Instancia de Cataluña, que el jugador del PSG devuelva lo ingresos derivados de la renovación antes de marcharse a Francia. Además lo afectó con el pago de una multa de nueve millones de euros por daños y perjuicios, unos 75 millones de euros en su totalidad.



Neymar ya había amenazado con entablar esta demanda cuando en agosto del año pasado, Barcelona se negó a abonar la segunda parte de la prima de renovación pactada en el 2017. Josep Maria Bartomeu consideró que no procedía el pago, pues el goleador del PSG incumplió un contrato que vencía en el 2021.



De ganar Neymar esta acción judicial, Barcelona habría gastado casi 230 millones de euros en pagarle al brasileño desde su llegada a la Ciudad Condal, quedando en déficit tras el pago de 222 millones de parte del PSG para llevárselo a Francia.