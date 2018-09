Neymar: Desaparecieron a brasileño de los premios The Best por esta razón |VIDEO |FOTOS

El planeta fútbol le dio la espalda a Neymar. La estrella del PSG no alcanzó a estar en el Top 10 de los mejores del mundo para el premio The Best. Un año atrás el brasileño peleaba el podio con Cristiano y Messi, hoy quedó en el olvido.



Neymar que le costó 222 millones de euros al PSG no ha podido recuperar su estatus desde la dura lesión que casi lo leja sin mundial. En Rusia 2018 se fue en cuartos de final y fue criticado por sus constantes caídas, algo que le ha costado también en las boletas de The Best, pues ninguno de los encuestados lo eligió como posibilidad a mejor jugador.



Con la salida de Neymar del Top 10 solo Lionel Messi, quien quedó quinto con el 9,81% , es el único representante sudamericano en esta selecta lista que tiene al croata, Luka Modric, como máximo referente. El año pasado Leo, Ney y Luis Suárez eran protagonistas de esta nómina.



Neymar intenta recuperarse y empezó la temporada con cuatro goles y tres asistencias en siete partidos con el PSG, pero ha dejado mucho que desear por su deficiente labor durante el primer partido (3-2) ante Liverpool por la Champions League.



Top 10 de los premios The Best:

1- Luka Modric 29.05%

2- Cristiano Ronaldo 19.08%

3- Mohamed Salah 11.23%

4- Kylian Mbappé 10.52%

5- Leo Messi 9.81%

6- Antoine Griezmann 6.69%

7- Eden Hazard 5.65%

8- Kevin De Bruyne 3.54%

9- Rapahel Varane 3.45%

10- Harry Kane 0.98%