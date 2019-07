Neymar descarta declararse en rebeldía y viajaría con el PSG rumbo a China |VIDEO |FOTOS  

Neymar no ha podido obtener la 'luz verde' para su salida del PSG y tampoco ha logrado que Barcelona haga una propuesta atractiva para llevárselo de vuelta a España. Es por eso que el brasileño no tiene argumentos para declararse en rebeldía y el club decidirá incluirlo en la lista de viajeros rumbo a China en una gira preparatoria al inicio de temperada.



PSG emitirá un comunicado oficial sobre los jugadores que viajarán este 23 de julio, entre los que estará Neymar con la intensión que juegue algunos minutos ante el Inter (27 de julio). El 21 de madrugada llega el equipo de Alemania a Francia y será ese momento cuando el brasileño vuelva a verse las caras con sus compañeros.



Neymar tiene que estar en la 'Gira China' para cumplir contratos comerciales con los patrocinadores. Si el brasileño no juega ante el Inter, PSG lo volvería a sancionar.





Neymar viajará con el PSG a China

Si el Barcelona no presenta una oferta satisfactoria para el equipo francés antes del mes de agosto, el brasileño también estará presente en la Supercopa ante el Reims el próximo 4 de agosto. El Barça ofrece por Neymar 40 millones, Coutinho y Dembélé y al PSG le parece insuficiente. Los primeros movimientos de esta Operación Neymar comenzaron a principios de febrero cuando el agente israelí Pini Zahavi se reunió con Al Khelaifi.