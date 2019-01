Neymar: Así se despidió de sus trenzas y lo compartió con sus seguidores en Instagram |VIDEO |FOTOS

Neymar sorprendió a todos los hinchas del PSG cuando saltó al campo de juego con un look propio de un practicante del surf. Pero las trenzas rubias no fueron impedimento para que el atacante anote uno de los cuatro goles del equipo parisino frente al Pontivy y hoy sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram.



Neymar siempre impone la moda por donde le toca pasar, pero hoy ha decidido recortar las carismáticas trenzas y no ha encontrado mejor forma de hacerlo que desde Instagram. Al parecer el cuidado de las mismas representaría un problema para el goleador del PSG.



Neymar es sin duda uno de los jugadores que más look ha cambiado en PSG. Hoy los hinchas esperan el domingo para ver con que nuevo peinado los sorprende el delantero brasileño que grabó los momentos exactos cuando se cortó las trenzas en Instagram Stories.



Neymar se deshizo de sus trenzas rastas y lo enseñó en Instagram.

El nuevo peinado del brasileño es toda una incógnita. Así, sus seguidores quedarán a la espera de su última creación, que seguro verá la luz en las redes sociales.