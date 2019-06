Neymar: Este es el diálogo del entre jugador y la modelo que lo acusa de violación |VIDEO |FOTOS

El video de Neymar ha causado mucho revuelo y pese a las escenas de violencia existe un diálogo entre ambas partes, que aún no había sido descifrado y que explicaría la conducta de ambos un día después de haberse perpretado la violación del jugador de la selección de Brasil a la modelo.



El video de Neymar parece confuso, pues fue grabado por Najila Trindade Mendes de Souza , un día después de los lamentables hechos. En la entrevista que brindó la modelo la noche del miércoles no comentó este video y se habría dado en el hotel y en el que la joven explota contra el jugador.



El crack le dijo primero "así no", reaccionando ante la actitud agresiva que ya percibía en la cama. Después Najila empezó a los gritos: "¡¿Sabés por qué, sabés por qué te voy a golpear?! ¡¿Por qué me hiciste ayer eso?! ¡¿Por qué me dejaste ayer sola?!", gritó la modelo mientras tiraba manotazos y Neymar intentaba evitarlos.

Este fue el diálogo del video grabado un día después del ataque

Najila Trindade aseguró que Neymar se puso muy agresivo cuando le dijo que no tenía preservativo y que siguió con el acto sexual pese a su negativa. También contó que esa misma noche, Neymar había pasado por el hotel para saludarla, y que después tenía una fiesta. El video aportaría el dato de que hubo otro encuentro posterior y que ahí llegó el reclamo de Najila.