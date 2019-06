Neymar: Directivo de Barcelona confesó que brasileño pidió volver, pero desmiente su regreso |VIDEO

Neymar volvió a quedar expuesto en una polémica posición. Jordi Cardoner, vicepresidente de Barcelona , reocnoció que el propio jugador del PSG pidió a la directiva la posibilidad de regresar al club y entendió su petición "Como aquí, en el club y en la ciudad, no se está en muchos sitios".



El directivo de Barcelona pidió calma a los socios y a los hinchas que están en un periodo de ansiedad, ante las posibles contrataciones, en las que el jugador del PSG no es prioridad. "Neymar quiere volver y así lo ha manifestado, pero el tema no se ha puesto encima de la mesa. No es correcto que el club se esté preocupando en el fichaje de Neymar", señaló.



La viabilidad del regreso de Neymar al parecer se diluye con el esta declaración. "En realidad es una operación que no hemos abordado, no sabemos si llegará a buen puerto".



Directivo aclara situación de Neymar en el Barcelona

Pero las preguntas sobre Neymar eran incesantes. "No me sorprende que un jugador quiera regresar a Barcelona. Como aquí, se está en pocos lugares; en el club y en la ciudad. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Es un gran jugador, pero fue él quien decidió marcharse", señaló con un tinte de despecho.



Asimismo, aclaró "hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él".