Neymar: Edinson Cavani reveló verdadera relación con brasileño del PSG [VIDEO]  

Es enemigo de la hipocresía. Edinson Cavani, delantero uruguayo del PSG, no tuvo reparos en revelar lo que hoy por hoy es su relación con el brasileño Neymarluego del escándalo mundial que se desató cuando ambos delanteros pelearon por ejecutar un tiro penal.



Edinson Cavani, contó con mucha naturalidad cómo es su convivencia con Neymar a la prensa francesa. "Es un tema del pasado, teníamos que encontrar una solución en común y funcionar como un equipo. Tenemos que ser ante todo profesionales y competitivos. No necesitamos ser amigos, cada uno fuera del campo tiene su vida", dijo el artillero del PSG.



El charrúa reconoce que el incidente con Neymar no le ha hecho modificar su conducta. "Debes respetar a tus compañeros de equipo y dar el ciento por ciento. Mi cultura futbolística puede ser diferente de otras. Para mí, las cosas que suceden dentro del vestuario quedan allí. Luego hay personas a las que les gusta hablar mucho y, a veces, inventan cosas" agregó el delantero del PSG.



Finalmente, Edinson Cavani reveló además que el cobrador de los penaltis del PSG no solo será Neymar. "Es una decisión del entrenador. Nosotros tendremos que aceptar lo que él decida".