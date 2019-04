Neymar: Este ejemplar castigo recibirá por meter puñete a hincha en la tribuna |VIDEO |FOTOS 

Neymar , la figura máxima del PSG , tendría que afrontar una drástica sanción de hasta ocho partidos por una agresión contra un fanático de Rennes que tras ganar la Copa Francia le recomendó que 'Aprenda a jugar fútbol', mientras iba a recibir la medalla de plata en el Stade de France.



Poco han servido las explicaciones de Neymar sobre el tema "¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente", escribió el brasileño en una publicación de Instagram de un miembro de su entorno que salió en su defensa.



Los videos son irrefutables, incluido el del propio hincha agredido donde se burla de los perdedores "¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa, no quiero tu saludo! ¡Oh racista (a Marco Verratti)! ¡Oh aprende a jugar a fútbol (a Neymar)!".



El diario L'Equipe entrevistó al aficionado agredido, Edouard, un repartidor de 28 años de Nantes: "no le insulté, le dije que no jugaron nada, es el juego, englobando a todo el equipo. Cuando los jugadores llegaron, Verratti, Buffon, les grité: 'no son nada, ¡vamos Rennes!'", se defendió.



Neymar golpeó a fanático en el rostro durante la ceremonia de premiación. (Captura y video: Twitter)

El hincha, dijo al diario que iniciaría una acción legal contra Neymar, y señaló haber sufrido un corte en el labio y haber sangrado por la nariz, situación que va a comprobar ante la fiscalía.



Por su parte, la Comisión de Justicia de Fútbol de Francia se reunirá esta semana para discutir su castigo. Neymar empezaría a cumplir su sanción desde este fin de semana e incluso podría durar hasta el inicio de la próxima temperada.