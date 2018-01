Neymar: Este es el elogio a Cristiano Ronaldo que no le gustará a Lionel Messi [VIDEO]

Neymar dejó a todos con la boca abierta cuando, al finalizar último partido del PSG, atendió a la prensa y ante ellos elevó la figura de Cristiano Ronaldo por encima de su ex compañero, Lionel Messi , algo que muchos han interpretado como un nuevo acercamiento al Real Madrid.



"A Cristiano Ronaldo lo respeto mucho por la historia que ha hecho. Es el espejo en el que me miro", dijo Neymar, quien en su momento tuvo similares halagos hacía Lionel Messi cuando estaba muy cerca de fichar por FC Barcelona.



Estas palabras de Neymar ha sido tomadas como una pasada de mano a Cristiano Ronaldo una de las trabas para el brasileño dentro del vestuario del merengue. "Cristiano lleva 10 años en lo más alto, como Lionel Messi, y todos queremos llegar a ser como ellos. Pero en el Madrid hay muchos grandes jugadores, no debemos fijarnos solo en él", agregó el brasileño quien ya piensa en el choque por octavos de final de la Champions League.



Estas palabras de Neymar sorprendieron a los hinchas de PSG y del Real Madrid

Neymar también se ocupó sobre los rumores que lo acercan a la 'Casa Blanca'. "Especulaciones siempre habrá, yo estoy tranquilo y feliz en la Liga francesa, adonde vine para hacer historia. No puedo evitar que se hable de mí", expresó.



También aprovechó para aclarar su tema con el delantero de PSG, el uruguayo Edinson Cavani. "Me alegro que sea el máximo goleador de la historia del club y voy a seguir intentando ayudarle en cada partido. Todo el mundo sabe lo que pasó, el entrenador decidió y asumo la responsabilidad", finalizó.