Neymar ensayó estas disculpas antes de sumarse a pretemporada con el PSG |VIDEO |FOTOS  

Cada paso que da Neymar parece darlo sobre arenas movedizas. El delantero del PSG que ha sido criticado a morir en Francia por tener en su mejor recuerdo la goleada de Barcelona 6-1 a su actual equipo, hoy en un tono más conciliardor, durante un evento de su fundación, ha admitido que no le resulta fácil ser famoso.



"No soy un superhéroe y no soy un ídolo perfecto. También tengo malos momentos en mi vida cuando solo quiero ir a casa y esconderme en el refugio de mis amigos y familiares", dijo Neymar quien compartió con niños de Brasil convocados por uno de sus patrocinadores.



"No soy un superhéroe que pueda soportar la presión de todo el mundo, pero lo intento" , contó Neymar quien en las próximas horas debe estar llegando a PSG en uno momento tenso no solo con la prensa parisina, sino con los hinchas y los directivos del club quienes lo han sancionado económicamente.



Neymar declara contra PSG

Asimismo, detalló como afronta el proceso de acusación de violación que tiene pendiente en Sao Paulo."Sé que tengo que ser responsable, por lo que trato de abordar todas las cosas de la mejor manera posible. Siempre con honestidad, eso es lo más importante" .



¡NEYMAR REAPARECIÓ A PURA MAGIA Y CON CAMBIO DE LOOK! El crack brasileño dijo presente en un partido benéfico que organizó junto a su fundación y sacó a relucir toda su habilidad con la pelota. pic.twitter.com/uNBZNco6Jg — SportsCenter (@SC_ESPN) 13 de julio de 2019

Neymar, de 27 años de edad, este lunes se une a los preparativos del PSG, pero este verano es casi seguro que sea liberado para regresar a Barcelona.