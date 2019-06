Neymar: Entrenador de Brasil soltó preocupante frase para jugador a pocos días de la Copa América |VIDEO 

Tite , entrenador de la selección de Brasil, pese a la insistencia de la prensa local e internacional se negó a tomar posición sobre la denuncia de violación que una mujer interpuso a Neymar , una de las estrellas a participar en la próxima Copa América.



La conferencia de prensa de el DT de la selección de Brasil, rondó sobre el caso Neymar desde la primera pregunta. "Entiendo la importancia del asunto, su real dimensión. Y también sé que es un asunto personal, es preciso tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Yo no voy a permitirme juzgar los hechos", dijo Tite.



Pese a las pruebas mostradas por Neymar el sábado y las pruebas de su denunciante ante la fiscalía el DT no se pronunció. "No tenemos los hechos lo suficientemente claros. Sólo el tiempo puede dar esas respuestas. La selección de Brasil hoy está por encima de todos ", dijo Tite, para sorpresa de los que esperaban un respaldo total a su jugador.



Tite tomó distancia sobre caso de violación que involucra a Neymar.

El entrenador del Scratch, quien ya le ha quitado la capitanía para dársela a Dani Alves, cerró el tema sobre el caso. "En los tres años que tengo de convivencia con Neymar, los asuntos personales que tratamos siempre fueron leales y verdaderos", concluyó.



Neymar sigue entrenando en Teresópolis junto a sus colegas de la verdeamarilla. La Copa América se inicia del 14 de junio al 7 de julio. El miércoles, los pentacampeones mundiales jugarán un amistoso contra Qatar, en Brasilia.



Además de enfrentar la denuncia por violación en Sao Paulo, Neymar será investigado por la Policía Civil de Rio de Janeiro por la divulgación de un video en el que expuso conversaciones de WhatsApp y fotos íntimas de la mujer (sin mostrar su cara o su nombre), intentando probar su inocencia.



El escándalo se desató el sábado, cuando los medios locales publicaron una denuncia realizada la víspera por una mujer brasileña a la policía en Sao Paulo que acusaba al atacante de forzarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento tras invitarla a mediados de mayo a un hotel de París.