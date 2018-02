Neymar no entrenó con PSG tras conocer esta terrible noticia de la FIFA [FOTOS y VIDEO] 

Para Neymar no todas son buenas noticias. La estrella del PSG tuvo un amanecer complicado luego de enterarse que la FIFA decidió 'lavarse la manos' en la disputa económica que entabló con Barcelona por incumplir con una parte de la prima de su renovación con el cuadro catalán.



"La FIFA ha informado a las partes en disputa (Neymar y Barcelona) que, en base a la jurisprudencia establecida por el organismo, éste no parece estar en disposición de continuar con la investigación del caso", señaló un portavoz del ente a Reuters.



La FIFA asegura, además, que la investigación propiciada por la denuncia de Neymar quedó 'cerrada' y derivó el caso a ser seguido por la justicia ordinaria española, donde FC Barcelona ha denunciado al jugador por incumplimiento de su contrato.



Esta noticia habría descompuesto a Neymar quien fue la gran ausencia en los entrenamientos del PSG donde su entrenador, Unai Emery, excusó la ausencia de brasileño. "No soy médico. El doctor me ha comentado que Neymar estaba enfermo. Ha sido algo parecido a lo que tenía Lass Diarra ayer. No fue una lesión, sino una gastroenteritis y algo de fiebre", agregó.