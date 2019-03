Neymar: Éric Cantona se burla del delantero de PSG tras bronca con su padre |VIDEO |FOTOS

Éric Cantona no suelta Neymar y luego de protagonizar un conato de bronca con el padre del Jugador del PSG , ha decidido enviar un nuevo dardo contra el ego del jugador brasileño a través de las redes sociales.



El padre de Neymar y el ex ídolo del Manchester United casi se fueron 'a los puños' durante la eliminación del PSG de la Champions League a manos de los 'Diablos Rojos' y tuvo que ser contenido por los amigos de Dani Alves quienes compartían espacio en las tribunas, donde ambos personajes se insultaron durante los minutos finales del duelo.



El paso de los días no ha extinguido el sarcasmo del ex Manchester United. El futbolista, ya en retiro, ha vuelto poner los pelos de punta a Neymar con una publicación en Instagram en la que compara al brasileño con una “Parrilla”.



Neymar recibe nueva burla de Eric Cantona en redes sociales

“Como toda barbacoa (parrilla), la sacan en primavera cuando el sol comienza a brillar”, escribe Eric Cantona en sus 'Stories' de Instagram, acompaña a su texto una foto de Neymar con una polera naranja y una salchicha.



La historia entre Eric Cantona y Neymar tiene larga data. El pasado verano el crack de Manchester United se burló del excéntrico peinado de Neymar y se colocó tallarines en la cabeza. simulando el nuevo look del brasileño y durante el Mundial Rusia 2018 de sumó a los que criticaban sus exageradas reacciones cada vez que caía al césped.