Neymar se hartó de las especulaciones sobre su salida de PSG y dejó este claro mensaje

El atacante brasileño del PSG, Neymar , reconoció este sábado estar acostumbrado a las especulaciones sobre su futuro e incidió en que está feliz en el fútbol francés, a donde llegó "para hacer historia".



"Estoy aquí para hacer historia y para dar lo mejor de mí. Las especulaciones y los rumores sobre mi futuro siempre han existido. Pasó en Barcelona y también aquí. Mi nombre sale siempre y yo no puedo hacer nada. Pero soy feliz aquí", dijo Neymar tras el encuentro contra el Montpellier , al que marcó dos de los cuatro goles que hizo su equipo.



Neymar volvió a los terrenos de juego tras perderse, por lesión, los dos últimos partidos de su equipo. "Todo está bien y estoy en forma. Estamos jugando bien. No tengo quejas", agregó el brasileño.



"Quiero jugar para que los aficionados disfruten. Me han pitado algunas veces pero he tenido más aplausos. Estoy más acostumbrado a eso", sentenció Neymar.