Cuando todos los hinchas de Barcelona soñaban con volver a ver a uno de los tridentes más temibles de su historia (MSN), el argentino Leandro Paredes, volante ofensivo del del PSG, rompió en mil pedazos ese anhelo de los fanáticos azulgranas descartando la posibilidad de un posible regreso de su compañero Neymar a LaLiga en la próxima temporada.

Durante una entrevista con el programa ’90 minutos de Fox Sports, el extremo del PSG no dudó en rebelar la intensión del brasileño. ''Neymar se queda con nosotros''. respondió Leandro Paredes, cuando le consultaron sobre el futuro del 10 del cuadro parisino que llegaría la próxima temperada a Barcelona por pedido de Lionel Messi y Luis Suárez

Asimismo, el compañero de Neymar, resaltó que los temas de su futuro no los trata abiertamente con l brasileño, por lo que deja abierta la posibilidad que esto pueda cambiar en último momento. “Me llama mucho, hablamos bastante, pero no hablo de eso con él, que tome sus decisiones tranquilo”, concluyó sobre el particular.

"NEYMAR SE QUEDA CON NOSOTROS"#90MinutosFOX - Leandro Paredes y la posibilidad de que el brasileño vuelva a Barcelona. pic.twitter.com/RIlUw9AIm9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 6, 2020

El objetivo de Neymar en Champions League con el PSG es una de las metas más fuertes que tiene el jugador y se las ha expresado a sus compañeros en el vestuario y algunas de las reuniones que ha propiciado en su casa previa a la competición y para ello cuenta con el apoyo de Kylian Mbappé.

Los hinchas azulgranas esperaban que luego de concluida la Ligue 1 y proclamar a PSG campeón de Francia Neymar estaría en libertad de cerrar su regreso con Barcelona.