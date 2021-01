En las últimas semanas Neymar fue protagonista en Brasil porque se rumoreaba, según los medios de ese país, que la estrella del PSG celebraría una fiesta de Año Nuevo con 500 invitados en una mansión de Mangaratiba (Río de Janeiro) pese que el gigante sudamericano es uno de los más afectados por el coronavirus. Ahora el futbolista respondió a las críticas posteando fotos y videos sobre cómo fue la reunión.

En una historia de Instagram, el jugador puso: distanciamiento social, todos testeados, familia y amigos. Pero mencionó que no habían 500 personas como se había estado difundiendo hace unos días.

Neymar también aseguró que los invitados - que habrían sido 50 - habían pasado por una prueba de diagnóstico del coronavirus.

“Estamos todos aquí felices, después de un año largo y difícil. Nos merecemos celebrar esto en nuestra vida. Momentos únicos que se volverán eternos en nuestras memorias”, escribió en Instagram antes de comenzar la fiesta, aunque no dio más detalles.

Neymar habría dado marcha atrás cuando la prensa brasileña dio a conocer los detalles de la gran fiesta que iba a armar, por lo que solo hizo esta reunión con sus familiares, amigos más cercanos y varias modelos VIP.

Asimismo, desde temprano del 31 de diciembre la policía se apostó en el ingreso al condominio del jugador y, con barrera sanitaria, controlaba el acceso de invitados a la fiesta.

La Fiscalía de Río de Janeiro abrió una investigación tras recibir “varias reclamaciones, basadas en informaciones divulgadas por la prensa, sobre los eventos patrocinados por el jugador” e instó al referente de la ‘canarinha’ a proporcionar “de forma urgente” las aclaraciones sobre “el número de invitados, la organización de fiestas y las eventuales medidas sanitarias adoptadas”.

Pero no se trataría de una iniciativa ilegal, dado que el estado de Río de Janeiro no prohíbe las fiestas en residencias privadas y el ayuntamiento de Mangaratiba admitió no tener el poder de intervenir.

En Brasil, la pandemia del coronavirus ya dejó casi 195 mil muertos.