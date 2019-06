Neymar: Con esta frase consoló a Luis Suárez tras fallar penal ante Pedro Gallese en Copa América |VIDEO

Las lágrimas de Luis Suárez , tras fallar un penal ante Pedro Gallese y quedar eliminado de la Copa América 2019 , conmovieron a su amigo y ex compañero en Barcelona, Neymar quien aprovechó para dedicarle un mensaje motivador desde sus redes asociales.



Luis Suárez se marchaba del estadio cubriéndose la vergüenza con su propia camiseta y minutos después reconoció apoyo de sus compañeros. "Ellos me respaldaron en un momento difícil que me tocó vivir. Estoy triste y el aliento de ellos es fundamental para levantarse", comentó.



Neymar, como buen amigo suyo tampoco quiso quedarse al margen de las frases de aliento y hoy que está con todas las ganas de regresar a Barcelona envió un mensaje desde Instagram. "Levántate, eres muy grande hermano. Te quiero amigo. Crack", escribió.



Video: Gallese tapa penal

Sin embargo, Neymar solo consoló a Luis Suárez y mostró toda su indiferencia para su compañero en el PSG, Edinson Cavani, con quien ha tenido más de un encontronazo desde su llegada a París. Ahora el brasileño esta cada vez más cerca de empezar una temporada junto al 'Pistolero' en el Camp Nou que con el gladiador de vuelta a Francia.