Neymar festeja gol con este curioso baile en el triunfo del PSG sobre AS Mónaco |VIDEO |FOTOS

Neymar ha demostrado a las tribunas que no la pasa mal en el PSG y que tampoco tiene envidia del 'Hat Trick' de Edinson Cavani y ha festejado como nunca el cuarto gol del PSG en el triunfo de los parisinos en su visita al AS Mónaco en el principado.



Edinson Cavani ya había sido el artífice de los tres primeros goles del PSG a los 5 y a los 12 minutos de juego tras asociarse en el juego con Moussa Diaby y conseguiría su triplete también con la ayuda del volante francés sobre los 53'.



Pero sobre los 65 una maniobra individual de Kylian Mbappé provocó que sea derribado dentro del área y el juez sancionó penal. Neymar se adueñó del balón, lo besó y tras una singular paradinha puso el balón lejos del arquero, cerró la goleada del PSG y festejó con una particular clase de samba.

Neymar anota el cuarto gol de PSG y regala este curioso baile.