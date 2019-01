Neymar: Hijo de Thuram reveló que brasileño intentó ponerlo nervioso con esta frase |VIDEO |FOTOS 

Dejar a PSG , con Neymar , fuera de la Copa de la Liga de Francia ha sido algo que Marcus Thuram , hijo del histórico Lilian Thuram, jamás olvidará y mucho menos como el brasileño intentó jugarle a la 'boquilla' justo cuando estaba apunto de patear el penal decisivo para la clasificación del Guingamp en el 'Parque de los Príncipes'.



Marcus Thuram se convirtió en el héroe de su equipo pues marcó en el tiempo suplementario el 2-1 a favor del Guingamp en una jugada decisiva para el jugador, que contó con un ingrediente especial. El delantero ya había fallado un penal en el primer tiempo y de eso se valió Neymar para poner nerviosos al chico de 21 años.



"Me dijo que tenía que tirarlo (el penal), que era un buen jugador pero que para convertirme en un grande hay que tener personalidad. Él lo habría tirado y quiso que yo lanzara ese segundo penal. No sé si quería que lo fallara (risas). En cualquier caso, me envalentonó y eso me gusta", dijo Marcus Thuram el verdugo del PSG.

Thuran tras fallar el primer penal cedió a su compañero Ngbakoto, el segundo y lo transformó. Cuando el empate parecía prolongarse llegó un tercer penal en contra del PSG. Allí Marcus tomó nuevamente el balón y pese al discurso 'buena onda' de Neymar el francés anotó el gol de la clasificación.