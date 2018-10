Neymar: Esta fue su inesperada reacción cuando lo compararon con Lionel Messi |VIDEO |FOTOS 

Neymar está a pocas horas de enfrentar con el PSG a la Estrella Roja de Belgrado, por la segunda fecha de la Champions League, y durante la conferencia de prensa se incomodó cuando los periodistas compararon su nueva tarea en el campo con el juego de su ex compañero en Barcelona, Lionel Messi.



"No quiero crear comparaciones con Lionel Messi, si juego como él en el Barcelona. Cuando estaba allí mi función era diferente, tenia una función más vertical, más con dirección al gol", comentó Neymar, quien no ha tenido un buen debut en Champions con el PSG.



"Aquí en PSG juego en una posición diferente, en la que también me gusta estar, más de creación, tocando siempre la pelota. Estoy feliz en esta posición. No tengo ningún problema, me siento bien en cualquier lugar del campo", reconoció Neymar.



Neymar busca una segunda buena impresión ante los hinchas del PSG que se quedaron muy insatisfechos con el debut del cuadro parisino en la Champions League, al caer derrotados 3-2 ante Liverpool en Anfield.