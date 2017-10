Neymar y su gran jugada que estuvo a punto de convertirse en gol en el Brasil vs. Bolivia [VIDEO]

Neymar le hace frente a la altura de la La Paz y quiso demostrar a todos que su magia no se quedó en París sino que está más presente que nunca en el Brasil vs. Bolivia y estuvo a punto de anotar gracias a una magnífica jugada, pero que el arquero y defensa bolivianos se lo negaron.



¿Cómo pasó? Neymar se quedó solo ante Lampe, le aguantó la bicicleta y el portero lo atajó pero le regateó, el brasileño volvió a disparar y el defensa boliviano Valverde la sacó bajos palos. Nuevamente, el balón regresó a los pies del jugador del PSG, que disparó otra vez... y otra vez Valverde la sacó!



Neymar, se quedó sin oportunidad y el balón fue a dar al tiro de esquina. ¡Vaya ocasión de gol que se perdió Neymar en el Brasil vs. Bolivia!

Neymar se la perdió solito frente al arco. (Video: Movistar)