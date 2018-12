Neymar jugó al 'amigo secreto' con Lionel Messi, Luis Suárez y otros cracks por Navidad |VIDEO |FOTOS

Neymar realizó su clásico intercambio de regalo a aprovechando la fiesta de Navidad. El delantero del PSG junto a unos de los mejores futbolistas del mundo ( Lionel Messi , Luis Suarez , Edinson Cavani, etc) para jugar al 'amigo secreto' (amigo invisible) y recaudar fondos para la fundación INJR que preside t el jugador brasileño.



Junto a Neymar estuvieron compañeros como del PSG como Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon, Marquinhos. También excompañeros en el Barça: Lionel Messi, Iván Rakitic, Luis Suárez y Gerard Piqué, además de otros compañeros de la selección de Brasil como Gabriel Jesus y Coutinho.



Neymar fue uno de los que más se divirtió al conocer los regalos de los amigos secretos. quien llevó la peor parte fue Luis Suárez quien recibió unas mini hamburguesas de parte de Philippe Coutinho. El uruguayo tomó con humor la broma y se defendió "Coutinho también come hamburguesas, no sé porque solo habla de mí. Neymar también las come, Leo también… todos comen hamburguesas”, replicó.

Neymar jugó al amigo secreto por Navidad

Otro de los regalos más locos fue el de unas naranjas para Cavani, o el muñeco de Son Gokü que Gerard Piqué regaló a Ivan Rakitic.

Al final, todos los participantes recibieron de Neymar unos cuadros enmarcados con una caricatura suya al lado del jugador brasileño, como agradecimiento por su implicación.