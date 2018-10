Neymar y Kylian Mbappé hacen sufrir con ley del hielo a Edinson Cavani en PSG |VIDEO |FOTOS

Cuando parecían que Edinson Cavani y Neymar había dejado atrás sus rencillas. El diario francés, L’Équipe, reveló que el delantero brasileño y Kylian Mbappé estarían haciendo 'hielo' al goleador uruguayo dentro y fuera de las canchas. Al parecer el conflicto de egos en el vestuario del PSG no tiene solución.



L’Équipe, asegura que nada ha cambado en la interna de PSG y que el único perjudicado es Edinson Cavani. El informe contabiliza que Neymar le da el 25% de sus pases a Kylian Mbappé y el francés le da el 31% de los suyos al brasileño. Sin embargo, con el uruguayo no hay la misma sintonía,



Neymar sólo le da un 0,5% de sus pases a Edinson Cavani y Kylian Mbappé sólo juega un 5%. con el delantero charrúa. En el último partido ante el Olympique de Lyon el 'Gladiador' no recibió ni un balón de sus compañeros de ataque en los 40 minutos que estuvo sobre el campo.



Edinson Cavani fue sacrificado por Tomas Tuchel tras la expulsión de Kimpembe y se fue del campo por Kehrer. PSG ganó 5-0. Kylian Mbappé marcó cuatro goles en sólo 13 minutos. Todos celebraron, menos Edinson Cavani.



"Se siente solo y sin apoyos", dice L’Équipe sobre Edinson Cavani a quien nota más frustrado en los partidos. Con mal gesto, más ansioso. No celebra sus goles y tampoco muestra entusiasmo por los de los demás. En contraparte Kylian Mbappé y Neymar con un verdadero carnaval de alegría con cada gol.