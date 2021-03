Tremenda sorpresa es la que acaba de generar el famoso videojuego Fortnite. Todo esto al anunciar su primer ‘teaser’ de la temporada 6 del capítulo 2, que llegará el martes 16 a todas sus consolas disponibles. En ella aparece señales del futbolista de PSG, Neymar, quien aparecía en la actualización. Mira el video.

Como ya es costumbre, Fortnite lanza varios ‘teasers’ de cara a una nueva temporada. Pero a diferencia de las anteriores, esta vez anunció a una estrella mundial como lo es Neymar. El futbolista brasileño podría aparecer como ‘skin’ en el Pase de Batalla (¿o quizás solo hará su presentación en el evento final?).

En el primer video de la nueva temporada de Fortnite, aparecen la camiseta ’10′ y la pelota que se usó en el Mundial Brasil 2014. Sin decir el nombre del crack, miles de usuarios señalaron que se trata de ‘Ney’. Y ante tanta insistencia, el propio delantero posteó el ‘teaser’ con un ‘emoji’.

Ahora toca esperar el resto de ‘teaser’ para conocer más detalles sobre la llegada de Neymar al popular Battle Rayale que, año tras año sigue rompiendo esquemas para sus millones de jugadores.

Pistas sobre la llegada de Neymar a Fortnite 2021

EL EVENTO FINAL

“Registro de realidad, ¿acaso importa? ¿De qué sirve grabar estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del Punto Cero, ¿sabe lo que significa eso? No, parece que no. Porque no está moviendo ni un dedo. He dedicado mi vida a la Órden. Lo he dado todo. ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados? Nosotros no somos así, por lo menos yo no soy así. Ya no”, dice la traducción del primer ‘teaser’ de Fortnite.

Al parecer, todo se relaciona al Punto Cero que se encuentra en la parte central del mapa. “Cuando jueguen la nueva temporada por primera vez, serán testigos de la conclusión de la misión del agente Jones en el evento final de la Crisis Cero. Las consecuencias de este evento moldearán sin duda alguna la realidad como la conocemos”, señaló Fortnite sobre el evento final.

“No se preocupen, el evento final de la Crisis cero es una experiencia en solitario y podrán jugarlo siempre que inicien sesión por primera vez durante la temporada. ¿Primero lo quieren ver en línea? ¡Pronto compartiremos los detalles sobre cómo podrán sintonizar el estreno a nivel mundial con todo el mundo, donde daremos inicio a nuestra cinemática de historia más ambiciosa hasta la fecha!”, cerraon.