Neymar llegó en silla de ruedas a Brasil y peligra su presencia en Rusia 2018 [FOTOS y VIDEO]

Neymar llegó a Río de Janeiro y encendió todas las alarmas, luego que saliera empujado en una silla de ruedas y con una orden médica para ser operado de la fractura en su pie derecho. La lamentable noticia es que su recuperación tomaría tres meses y algo que no solo preocupa al PSG , sino a la selección de Brasil, pues su presencia en Rusia 2018 no está confirmada.



Neymar, hoy por hoy, el jugador mejor pagado en el planeta llegó en un vuelo procedente de París y muchos se sorprendieron al ver a la estrella del PSG no poder trasladarse por sus propios medios, la imagen de su arribo se viralizó en las redes sociales.



Las alertas se encendieron cuando el médico de la selección Rodrigo Lasmar, señaló que el Neymar sería operado y que la lesión que había tratado el cuerpo médico del PSG era mucho peor de lo que se pensaba y que podría comprometer su presencia en Rusia 2018 algo impensado para el DT de la selección brasileña.



TEMPO DE RECUPERAÇÃO DE @neymarjr PREOCUPA PARA A COPA? Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar explica! pic.twitter.com/DBkwEP0nds — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 1 de marzo de 2018

La cirugía de Neymar se realizará este sábado, en Belo Horizonte, así lo confirmó el cirujano Rodrigo Lasmar. Pero pese a la prisa con la que será operado el delantero del PSG no volverá pronto al campo. "El período (de recuperación) será de alrededor de dos meses y medio o tres meses", dijo Lasmar quien acompañó la jugador en el mismo vuelo de Air France.