Neymar: Esta lluvia de proyectiles recibió de los hinchas de Lyon y silbatinas de los de PSG | VIDEO |FOTOS 

Neymar cobra por todos lados. La estrella del PSG no solo tiene que soportar ser abucheado por los hinchas del cuadro que defiende sino que ayer sufrió una marcada hostilidad de parte de los hinchas del Lyon cada vez que tenía que cobrar un córner.



El brasileño se vio obligado a negarse a ejecutar el córner cuando recibía un lluvia de botellas de agua de plástico y de bolsas hechas bolas, que caían incesantemente sobre le jugador del PSG y este sector el campo de juego.



En tres ocasiones el jugador tuvo que ser resguardado por agentes de seguridad quienes tuvieron que hacer esfuerzos para que estos objetos no caigan sobre la humanidad de Neymar, que prefirió no mostrar ningún gesto para incrementar, las agresiones.

Neymar recibió esta lluvia de proyectiles en Lyon