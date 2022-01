La vida familiar del astro brasileño Neymar se ha visto sacudida luego que su madre, Nadine Goncalves, tuviera que salir huyendo de su propia casa debido a los maltratos de su novio, Tiago Ramos.

Según comentan vecinos de la pareja, la mujer de 54 años fue vista abandonando su hogar en Rio de Janeiro para refugiarse en Santos. Previo a ello, se escucharon “gritos, botellas tiradas, maldiciones y a una mujer llorando”, algo que revelaban una violenta situación en el departamento.

Mundo Deportivo también reportó que, antes de abandonar la casa, Goncalves ordenó que Ramos no pueda ingresar al inmueble, lo que provocó una nueva pelea, esta vez entre el sujeto y la seguridad de la vivienda.

Tiago Ramos, exjugador del SP Villafranca de 25 años de edad, ya había incurrido en actos de violencia contra la mamá de Neymar. En junio del 2020 causó daños en la casa que ambos compartían, en un episodio que terminó con el agresor en el hospital.

En diciembre del 2020 aseguró haber sido apuñalado en un bar de Cancún. “Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló”, manifestó en sus redes sociales junto a una fotografía donde aparecía ensangrentado.