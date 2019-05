Neymar: Médicos confirmaron molestia en la rodilla, pero calman nervios a Brasil |VIDEO |FOTOS 

Neymar , quien ayer puso en estado de tensión al cuerpo técnico de la selección de Brasil y a todos los hinchas de la 'Canarinha', hoy ha devuelto la tranquilidad a todos tras conocerse que la lesión en su rodilla no es de consideración y su presencia en la Copa América , no está en riesgo.



A sus 27 años, Neymar es una de las cartas principlaes de Tite para levantar la Copa América, pese a que es resistido por un sector de la crítica. Sin embargo ayer durante la practica de la Granja Comary, en Teresópolis (Rio de Janeiro) hizo saltar las alarmas en las redes sociales cuando se tomó la rodillas tras un intento fallido de pegarle al balón.



Rodrigo Lasmar, jefe del Departamento Médico y que sigue de cerca la evolución de Neymar en aquella lesión que lo apartó 3 meses de las canchas, ha reconocido que se trata solo de una molestia en la zona de la articulación, pero que no se evidencia nada en las pruebas medicas.



Neymar sufrió esta preocupante lesión y crece preocupación en Brasil

La CBF también ha confirmado, más temprano, que el referente de la selección de Brasil solo "sintió una molestia en la rodilla izquierda" y que había quedado "en observación".



De lo que debe cuidarse Neymar es de no recaer en la lesión que arrastra en el pie derecho, que lo hizo perderse la Chanmpions League y la final de la Ligue 1 en Francia.