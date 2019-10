Neymar: Este es el mensaje de paz que envió a los ultras del PSG | VIDEO | FOTOS  

Neymar esta apunto de ingresar al selecto Grupo de los 100 con la selección de Brasil , pero antes el delantero ha decidido enviar un nuevo mensaje a los hinchas del PSG dejando claro que no forzará un nuevo regreso a Barcelona.



Neymar siente que todo encajará en su lugar y parte de su tranquilidad es poder entregar lo mejor a su equipo el PSG.

"Estoy feliz aquí y también estoy feliz en mi club. Todos saben lo que sucedió en el mercado de verano y las ganas que tenía de irme. Hoy me siento feliz y cómodo en el club también. No solo estoy feliz en la selección”, dijo ante la prensa internacional.



El jugador del PSG ha dejado en claro su nuevo compromiso con el cuadro parisino. “La temporada comenzó muy bien para mí. Defenderé mi club con uñas y dientes. Daré el cien por cien para que nosotros logremos grandes cosas. Estando bien en el club, llegaré mejor a la selección", añadió el brasileño.





Este es el nuevo mensaje de Neymar a los hinchas del PSG

Neymar sumará su partido número 100 con la camiseta de Brasil en el duelo amistoso ante Senegal. "Gracias a Dios por permitirme cumplir esta gran marca", señaló el crack brasileño quien recibió una camiseta con el numero conmemorativo en la espalda y le fue entregada por el campeón del mundo, Bebeto.