Neymar: Este es su mensaje a Real Madrid antes de enfrentarlo en Champions League [VIDEO] 

Neymar no se anda con rodeos. Los rumores que lo acercan al Real Madrid no han hecho que, el delantero del PSG, dude un solo momento en cuál es su objetivo esta temperada con el cuadro parisino: ganar la Champions League.



Para a Neymar esta es su máxima ambición, volver a levantar la 'orejona' como lo hizo en Berlín con el Barcelona. La primera prueba de fuego en su difícil trayecto será ante Real Madrid, equipo al que enfrentará este 14 de febrero por la ida de los octavos de final de la Champions League, en Madrid.



El atacante del PSG sabe que el duelo más importante se jugará, el 6 de marzo, en el 'Parque de los Príncipes' cuando defina la llave ante Real Madrid. "Esperamos ganar todos los títulos, especialmente la Champions League", dijo Neymar tras acto publicitario.



Pero Neymar sabe que con su talento no es suficiente para dejar en el camino al primer bicampeón de la Champions League, Real Madrid y para eso se apoya en el talento Edinson Cavani y Kylian Mbappé. "Son grandes jugadores que marcan la diferencia y nos estamos conociendo más cada día", comentó.