Neymar: Mira el momento de la lesión que lo pone en duda ante Bolivia [VIDEO]

Neymar, estrella de la selección de Brasil, abandonó la última práctica por una lesión en el pie derecho y que pone en duda su presencia para el duelo de este jueves ante Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia Rusia 2018.



Neymar sufrió una fuerte entrada de parte del mediocampista de Barcelona, Paulinho y luego recibió otra de Tardelli. Ambos golpes han hecho que el diez no termine los trabajos y sea atendido por el cuerpo médico de la selección de Brasil.



Pese a que no hubo una declaración del médico de la selección de Brasil, Neymar posiblemente no estará en el once titular de Scratch al igual que Marquinhos (PSG), Fernandinho (Manchester City), y Arthur, (Gremio) quienes tampoco serían tomados en cuenta por lesión.



Este vídeo hara a los culés un poco más felices. Paulinho lesiona a Neymar en el entrenamiento. pic.twitter.com/tfih1TdXxh — VG SPORTS (@VGSports_) 4 de octubre de 2017

Por su lado la selección verdeamarilla no pudo contar con Casemiro, Alisson, Diego, Fred, Coutinho y Firmino recién se incorporaron a la selección por la tarde que viaja ya clasificada por la noche rumbo a La Paz. Se espera que Neymar pueda estar apara el último duelo de la selección de Brasil ante la selección de Chile en Sao Paulo.