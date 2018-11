Neymar: Mira el nuevo y gracioso look de delantero del PSG inspirado en esta noble causa |VIDEO |FOTOS

Neymar , la estrella del PSG , nos ha vuelto a sorprender con un cambio de look. El brasileño no ha dudado en pasarse se rasuradora y se ha dejado un coqueto bigote que tiene una noble explicación.



Neymar ha compartido su nueva imagen a través de Instagram con la finalidad de apoyar a una fundación en su lucha contra el cáncer de próstata y sensibilizar también a todos los seguidores del PSG.



Neymar volvió viral una fotografía donde aparece con un graciosos bigote, una apariencia que no había usado si tenemos en cuenta sus numerosos cambio de look. Sin duda esta nueva imagen intenta aparentar una imagen madura que es la edad en las que los varones debe empezar a realizarse estudios sobre el crecimiento de su próstata.



El delantero del PSG ha dado su apoyo a una fundación Movermber que lucha contra el cáncer de próstata y testículos. Dicho movimiento lleva el nombre de Movember y además de Neymar cuenta con el apoyo de otras celebridades como LeBron James o Brad Pitt.



Movember reune poco más de 21 millones de dólares durante todo el año. El apoyo de grandes atletas ayuda a generar mejores estudios y prevenir el cáncer.