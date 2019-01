Neymar: Mira la terrible lesión que sufrió y lo hizo dejar el campo entre lágrimas |VIDEO |FOTOS 

PSG logró una cómoda victoria 2-0 ante el Racing de Estrasburgo por la Copa de la Liga de Francia, pero el precio que tuvo que pagar ha sido demasiado alto, pues Neymar uno de los jugadores más caros del equipos ha salido entre lágrimas por una dolorosa lesión que se ha recrudecido.



Neymar no tuvo otra opción que abandonar el partido de Copa de la Liga a los pocos minutos de ser atendidos por los médicos del PSG. El brasileño entendió que se trataba de la misma lesión que lo dejó sin Champions League y lo hizo llegar disminuido a Rusia 2018 y se marchó cojeando y llorando hacia los vestuarios.



" Neymar está preocupado, no he podido hablar con él porque está en el hospital. Es el mismo pie de la lesión anterior, del quinto metatarsiano", comentó Thomas Tuchel entrenador del PSG quien también esta preocupado por la gravedad de la lesión del brasileño.



Neymar del campo y sufre la misma lesión que lo dejó sin Champions League.

PSG ha confirmado, en horas de la madrugada, que efectivamente se trata de la misma lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho la que esta afectad y que luego de unos días de evaluación se podrá saber la verdadera evolución del mal que lo vuelve a aquejar.