El dolor por la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022 está fresco. Una nueva muestra de ello es el emotivo mensaje que dejó Neymar este domingo en redes sociales en la llegada de la delegación de la ‘Canarinha’ a su país, dos días después de la dura derrota en penales a manos de Croacia en cuartos de final.

“En suelo brasileño. Aún duele mucho la derrota, estábamos tan cerca, tan cerca. Lamentablemente o afortunadamente, todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte, pero me duelen demasiado y aún no me he acostumbrado. En fin, hay que seguir adelante. La vida nos obliga a seguir adelante, aunque duela y la herida tarde en sanar, hay que seguir adelante”, comenzó el texto ‘Ney’.

El crack que milita en PSG agradeció también a la hinchada brasileña por el apoyo. “Una vez más, quiero agradecer al pueblo brasileño por su apoyo y cariño, ustedes saben que luchamos, nos entregamos hasta el final y eso consuela un poco nuestro dolor”, expresó.

La publicación de Neymar en Instagram.

Asimismo, el deportista de 30 años siguió lamentando que el trofeo no pueda ser del ‘Scratch’. “Gracias, Qatar, por todo. La copa estaba preciosa y tenía que ser de Brasil para coronar todo, pero por el destino Dios no fue así”, indicó.

Por último, Neymar dejó unas palabras para intentar levantarse del duro golpe. “Sigamos adelante... ahora toca disfrutar de la familia y los amigos, recargar nuestras energías porque vivir con esta derrota va a ser muy difícil, todavía duele mucho. Fe”, sentenció.

Neymar cerró el Mundial de Qatar con dos goles, anotados a Corea del Sur y a Croacia. El atacante se perdió los cotejos ante Suiza y Camerún, en la fase de grupos, por un esguince en el tobillo derecho.





