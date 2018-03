Neymar fue operado con éxito en Brasil y se espera que llegue a Rusia 2018

La operación del pie de Neymar terminó y "salió todo bien", dijeron este sábado en Belo Horizonte asesores de la CBF y del jugador del PSG.



"La intervención terminó, Neymar está descansando en su habitación", dijo el asesor de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). "Salió todo bien, gracias a Dios", señaló la persona del entorno de 'Ney'.



La intervención de Neymar, el jugador más caro del mundo, de 26 años, se llevó a cabo en el lujoso Hospital Mater Dei de Belo Horizonte, que adoptó medidas de seguridad y confort excepcionales, para tratar al delantero de 26 años.



El procedimiento estuvo a cargo del jefe del equipo médico de la Seleçao, Rodrigo Lasmar. Decenas de cámaras de televisión estaban desde el amanecer frente al hospital, en espera de la más mínima información sobre el hombre por el cual el PSG pagó el año pasado 222 millones de euros para convencerlo de dejar el FC Barcelona para ir a París.

Video: Lesión de Neymar

Varias decenas de fans se acercaron al hospital. Entre ellos Gracia Maria de Mello Medeiros, que acaba de tener una nieta en un hospital cercano y confía en pronta buena recuperación de 'Ney'.



"La recuperación va a ser óptima. Aquí tienen recursos para todo, un muy buen equipo médico. Con ayuda de Dios, consigue llegar a la Copa", afirmó.



En apoyo de Neymar llegó también un hombre en silla de ruedas, Sanderson, con un cartel: "Me quebré el tobillo y la rodilla. Necesito su apoyo y el de su equipo médico".



Neymar se lesionó el pasado domingo durante la victoria por 3-0 del PSG sobre el Olympique de Marsella. Lo que parecía una fisura fue finalmente diagnosticado como fractura del quinto metatarso, un pequeño hueso.



Esa lesión ya lo marginó del campeonato francés y dejó al PSG sin su estrella para el choque con el Real Madrid del próximo miércoles, un partido clave para sus aspiraciones en la 'Champions'.



Pero los ecos de la caída accidental se sienten también en la selección brasileña, en la que Neymar es una pieza clave de cara a la Copa del Mundo de Rusia, que se disputará del 14 de junio al 15 de julio.



El diario deportivo francés L'Equipe aseguró sin embargo este sábado, citando a una fuente anónima del PSG, que ese diagnóstico fue "escandaloso" y que apuntaba a evitar un error de diagnóstico o a poner a Neymar al abrigo de cualquier incidente que pudiese impedirle ir a Rusia.



Hasta ahora, no hubo reacciones a esos alegatos por parte del entorno de Neymar y el portavoz de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dijo a la AFP que esa entidad "no va se pronunciar por el momento".

Real Madrid vs PSG: Zinedine Zidane dijo esto sobre la ausencia de Neymar en duelo por Champions League

La gran incógnita es si el jugador estrella de la 'canarinha' llegará a tiempo para el debut de Brasil ante Suiza el 17 de junio en Rostov. Lasmar ya ha indicado que la lesión alejará al brasileño de las canchas entre dos meses y medio y tres.



El exjefe del departamento médico de la Seleção, José Luiz Runco, explicó a AFPTV los plazos de una recuperación normal: de dos a tres semanas sin poder pisar, luego un periodo de muletas y tras la cicatrización, el trabajo de fisioterapia para que no se pierda el movimiento del tobillo y para fortalecer la pantorrilla.



A eso le seguirían ejercicios con pesas y posteriormente los entrenamientos. Lo que parece seguro es que para su recuperación Neymar volverá a refugiarse en su lujosa villa de Mangaratiba, en el litoral del estado de Rio.



Frente al hospital, Matheus, de 13 años, trajo una camiseta de la canarinha firmada por media decena de integrantes de la selección. "Solo falta la de Neymar", dice esperanzado.



"Siempre me gustó [ Neymar], desde que jugaba en Santos. Va a llegar [a la Copa] y va a jugar muy bien. Con Neymar, Brasil está en buenas manos. ¡Es nuestro crack!", se entusiasma.

