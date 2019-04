Neymar: Su padre y agente dio la versión oficial sobre supuesta salida del PSG

El padre y agente de Neymar aseguró que su hijo no tiene intención de abandonar el PSG, pese a los rumores que apuntan a su salida del club parisino.



"El deseo de Neymar de estar en el PSG se expresó hace dos años. Los aficionados pueden dormir tranquilos: En la actualidad, Neymar no quiere abandonar el PSG, quiere seguir en el PSG, volver al césped y ayudar al club a lograr títulos, como el campeonato y la Liga de Campeones", indicó el padre del futbolista a la televisión francesa "RMC Sport".



El también agente del futbolista aseguró que los rumores sobre su salida "siempre existirán" porque "no se puede tener un jugador como Neymar sin que haya personas y clubes que sueñen con él".



Pero recordó que en 2017 firmó un contrato de cuatro temporadas y que "ni siquiera se ha cumplido la mitad", por lo que pidió "calma".

Neymar volvió a entrenar con PSG

El atacante brasileño, de 27 años, volvió a tocar el balón ayer, jueves, en los entrenamientos por vez primera desde que se resintió de su lesión en el pie derecho el pasado 23 de enero en un partido de Copa de Francia contra el Estrasburgo.



El jugador ha asegurado que su intención es regresar con el PSG para disputar el próximo 27 de abril la final de esa competición, que le medirá al Rennes en el Estadio de Francia.



De esa forma, Neymar logrará algo de ritmo de juego antes de la Copa América que al final de la temporada se disputará en su país entre el 14 de junio y el 7 de julio próximos.

