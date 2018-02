Neymar: Papá de brasileño hizo lamentable anuncio a días de duelo con Real Madrid [FOTOS y VIDEO]

Neymar acabó con la esperanza de todos los hinchas del PSG de verlo liderando el ataque del cuadro parisino cuando Real Madrid aterrice la próxima semana en Francia, para buscar su pase a los cuartos de final de la Champions League en el 'Parque de los Príncipes'.



El encargado de confirmar que Neymar no estará para ese duelo ha sido nada menos que su padre. El también representante del jugador ha contado que la lesión en el tobillo y la fisura de su metatarso tras el duelo con Olympique de Marsella le hará perderse todos los duelos que tenga por delante con el PSG, aunque el más significativo serpa ante Real Madrid.



"El PSG ya sabe que no podrá contar con Neymar las próximas seis u ocho semanas. No hay ninguna opción", afirmó Neymar Senior tras un contacto con al televisión brasileña y la cadena ESPN.



Padre de Neymar confirmó que su hijo quedará fuera de las canchas por dos meses

Lo que aún no se ha determinado es si Neymar va a pasar por el quirófano, como se especulaba, o esperara la llegada del médico de la selección brasileña para una nueva evaluación. "Estamos esperando a hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de él, no es médico, ni yo tampoco. Ahora va a llegar el médico de la selección y juntos tomaremos una decisión. Mañana la tomaremos", agregó.



En Brasil se dice que el entorno de Neymar está molesto con el PSG y con Unai Emery por no haber descartado al brasileño de cara al duelo ante el Real Madrid. El círculo más íntimo del jugador entiende que en el club parisino son plenamente conscientes de que con esa lesión, es imposible que Ney pueda estar para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions.