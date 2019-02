Neymar: Su papá dio esta primicia sobre su sonado futuro en Real Madrid |VIDEO |FOTOS 

El papá de deNeymar, una vez más, ha cobrado protagonismo luego que la prensa de Brasil le preguntara sobre el futuro de su hijo en elPSG. El programa 'Grande Círculo', logró que el padre del delantero cierre con sus propias palabras las puertas de Real Madrid.



" Neymar no irá al Real Madrid", ha respondido el padre del jugador, quien pasa sus días en Brasil rehabilitándose de una lesión que lo ha dejado fuera de la las canchas con el PSG, pero pese a esto no se irá de París para regresar a España y ser la nueva estrella de la Casa Blanca.



"Es el PSG quien le paga a mi hijo el sueldo y las primas que figuran en su contrato", añadió el padre del capitán de la selección de Brasil y descartó un contrato paralelo de imagen con los parisinos.



Neymar su papá confirma que no se alejará del PSG para irse al Real Madrid

Además el representante de Neymar defendió a su hijo sobre su partida de Barcelona. "Mi hijo no se fue del Barça por sentirse a la sombra de Messi. Cuando recibió una llamada del dueño del PSG y le mostró su interés por tener una nueva estrella y un equipo ambicioso, lo tuvimos en cuenta", señaló.



Asimismo, aclaró cualquier tema pendiente con el fisco español "no tenemos un proceso abierto en España por temas fiscales, existe un dossier por un tema de corrupción entre terceros e indemnizaciones de particulares pero no es un problema, estamos tranquilos en eso", finalizó.