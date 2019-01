Neymar: Último parte médico de PSG lo dejaría lejos de la Champions League |VIDEO |FOTOS 

Neymar pasa por uno de los peores momentos del año y la preocupación ya no solo es del entrenador del PSG y sino también de sus compañeros que esperan verlo en el campo peleando la Champions League ante Manchester United.



Neymar sufrió una nueva lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. Esta afección requirió intervención quirúrgica y lo dejó fuera de acción casi todo el final de la temporada en Francia. Hoy los médicos confirmaron que el tornillo de titanio que fue colocado en el pie del jugador del PSG no ha sufrido daño por lo que hay una luz de esperanzas, pero no le alcanzaría para llegar a la Champions League.



Los médicos han pedido 10 días para determinar si el jugador requiere otro tipo de tratamiento, en base a una nueva resonancia magnética. Neymar. Los octavos de final de la Champions League empiezan el 12 de febrero y culminan el 19 de febrero en el Old Trafford.



Neymar sale del campo y sufre la misma lesión que lo dejó sin Champions League.

El cuerpo médico del PSG dio un primer parte la noche del miércoles confirmado lo que se temía. "los primeros exámenes han revelado una reactivación dolorosa de la lesión del quinto metatarsiano derecho. Se deben contemplar todas las opciones terapéuticas y su evolución se verá en los siguientes días".



En medio del dolor el zaguero del RC Estrasburgo, Anthony Gonçalves, no mostró remordimiento por el juego fuerte que aplicaron sobre Neymar. “¿Las provocaciones? Es su estilo ... Pero cuando quieres jugar así, no te quejes si te llevas golpes ... No estamos aquí para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres. ¿Quiere divertirse? Bueno, respondemos con nuestras armas”, dijo el jugador quien además aseguró que el brasileño pisó mal el césped a la hora de su lesión.