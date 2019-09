Neymar con este pase de lujo le hace frente a las pifias en el PSG vs Estrasburgo por Ligue 1

Neymar se mandó con un pase al estino 'No look' en el partidoPSG vs Estrasburgo , que se disputo en el estadio Parque de los Príncipes de París por la fecha 5 de la Liga de Francia.



A los 3 minutos, Neymar comenzó con confianza y con la premisa de recuperar el cariño de la hinchada de PSG, que lo pifió en su ingreso al campo de juego y luego cada vez que tocaba el balón el brasileño.



Neymar buscó al español Pablo Sarabia, que ingresó al área con opciones de marcar, pero finalmente fue cerrado por la defensa de Estrasburgo.



Los hinchas del PSG, no cesaron mostrar su rechazo a Neymar, pese al pedido de la directiva y jugadores del equipo blue. Los ultras no perdonan al brasileño.

Neymar no fue bien recibido por los hinchas blues en el PSG vs Estrasburgo por Ligue 1

