Neymar: Pelé reveló esa lección que no pudo enseñarle al delantero del PSG |VIDEO |FOTOS

Edson Arantes do Nascimento, Pelé , no deja de causar polémica en cada declaración. El tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil volvió a ocuparse Neymar , la estrella del PSG a quien se olvido de enseñarle una lección.



Pelé aprovechó su mejora en la salud para conceder una entrevista a la televisión brasileña a la que le confesó su cariño por Neymar, aunque hizo una aclaración. "Es el futbolista que ha dignificado esa continuidad con la camiseta número 10 de la selección de Brasil. La pena es que no pude enseñarle como cabecear como Pelé", dijo del delantero del PSG.



'O Rei' Pelé se ha comprometido a enseñarle los trucos de esta características de todo buen goleador. "(Neymar) Se ha formado en las canteras de Santos (como Pelé) y si se trata de otro jugador no lo haría, pero conmigo esta en buenas manos", señaló la leyenda de la selección de Brasil.



Pele dará una ultima lección a Neymar

Días atrás Pelé fue muy crítico con Neymar. "Siempre dije que se convertiría en un gran jugador. ¿Pero qué ha pasado en los últimos dos años? Empezó a querer aparecer de otra manera. No marcando goles, ni haciendo hermosos regates, simulando fallas, complicando la vida a los árbitros ...Haré todo lo posible para ayudarlo y hacerlo progresar", dijo O Rei.