Neymar: Preocupante lesión enciende alarmas a pocos días de la Copa América |VIDEO |FOTOS

Neymar ha generado preocupación en los hinchas y en el propio comando técnico de la selección de Brasil , luego que no terminara la práctica del Scratch por un fuerte dolor en la rodilla izquierda a muy pocos días para el inicio de la Copa América 2019 donde la verdeamarilla es anfitrión.



Cuando el jugador intentaba olvidarse de la lesión en el quinto metatarsiano que lo dejó fuera de las canchas por tres meses. Hoy el Neymar ha sentido un crack en la rodilla izquierda y el dolor ha hecho que el jugador abandone en entrenamiento.



Neymar hizo una regate e intentó pegarle al balón con mal pierna izquierda y al parecer este movimiento que no es habitual en el jugador exigió de sobremanera su rodilla. Tras salir del campo intentó caminar y trotar al rededor del campo, pero estos intentos no mejoraron su situación y dijo "basta".



Neymar sufrió esta preocupante lesión y crece preocupación en Brasil

Con el rostro lleno de preocupación el jugador, quien no sería capitán de la selección de Brasil en la Copa América, evitó hacer algún comentario en sus redes sociales y se espera que este miércoles la CBF de una informe sobre la gravedad de su lesión.