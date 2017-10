Neymar: Estos privilegios tienen hartos a sus compañeros en PSG [VIDEO] 

Lo mastican, pero no lo pasan. Neymar, se distancia cada día más del resto de jugadores de PSG debido a una serie de situaciones del día a día que el vestuario no ve con buenos ojos, consecuencia de los 262 millones con los que el cuadro francés invirtió para ganar la Champions League.



Al parecer la luna de miel entre Neymar y el resto de sus compañeros ya terminó. El primero fue Edinson Cavani, con quien discutía la ejecución de penales. Esto a partir del 2018 no sucederá, pues un contrato determinará que el brasileño pateará as penas máximas mientras este en el campo.



La falta de respeto de Neymar para la autoridad de Unai Emery empieza a minar en el equipo y eso implica la llegada de dos fisioterapeutas exclusivos para el brasileño, Rafael Martini y Ricardo Rosa, que se incorporaron al PSG y que no atienen a ningún otro jugador, caso distinto el de Zlatan Ibrahimovic quien compartía con el plantel a su 'fisio, Dario Fort.



Otra de las diferencias que alejan a Neymar del grupo es un simple detalle como la maleta de viaje. El '10' de PSG no usa el mismo equipaje que el resto del grupo, una valija azul marino. La estrella del club viaja con su propia maleta debido a un contrato con un auspiciador.



Finalmente, lo que empieza a afectar a todo el grupo es que una parte de su contrato establezca que Neymar no pueda recibir entradas fuertes durante los entrenamientos para evitar que termine lastimado y además de no exigirle colaborar en tareas defensivas durante los partidos.