Neymar se aburrió que sigan especulando, semana tras semana, sobre su futuro y una nueva ventana para volver a a Barcelona se abre en el mercado de invierno de Europa, aunque por el momento viva días de tranquilidad en el PSG donde el miércoles anotó un golazo y aprovechó los micrófonos para aclarar algo en medio de nuevos rumores.

Neymar se hartó de los rumores y básicamente debido a que esto altera el clima entre los Ultras de PSG y el brasileño, con resultados que llegan desde los carteles ofensivos a las silbatina en el 'Parque de los Príncipes’. Después de muchas semana el delantero no ha saltado al campo en un clima de tranquilidad e incluso le han aplaudido al colaborar en la goleada 5-0 ante el Galatasaray por la Champions League.

La prensa lo abordó al finalizar el duelo con PSG y en medio de su buen momento le recordó los días donde confesaba que no estaba contento. “Tras un verano difícil, ¿ahora eres feliz en París? que le dices a los hinchas". Acto seguido Neymar salió con una gambeta. “Yo soy feliz jugando al fútbol. Estar dentro del campo es lo que más me gusta hacer, no me importa en el sitio en que esté. Cuando hay dos palos, un balón y compañeros, ahí estoy muy feliz”, señaló.

Neymar responde sobre su futuro

La insistencia del hombre de prensa por sacarle otra respuesta, incómodo al delantero del PSG que buscó salir del momento con un rápido “vale, gracias”, y siguió su camino fuera del estadio, en medio de la felicidad de avanzar como líder del Grupo A y quedar a la espera de saber su rival en los octavos de final.