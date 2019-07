Neymar: PSG, molesto con el delantero, mandó este fuerte comunicado por no presentarse a pretemporada

Neymar enojó a su club, el PSG de Francia, al no presentarse a la pretemporada. Por ello, la entidad publicó un fuerte comunicado en el que anuncia tomará acciones pertinentes contra el delantero brasileño.



Como indica el PSG, Neymar debió llegar este lunes a las instalaciones del equipo como todos sus compañeros. Sin embargo, esto no ocurrió y parisinos pegaron el grito al cielo.



"El Club se percató que el jugador no se presentó en tiempo y forma, sin autorización previa", se lee en las redes sociales del PSG.

Sin duda, esta noticia distancia aún más la relación entre Neymar y PSG, club que quiere dejar para volver a Barcelona junto a sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez.



Neymar acudió a la final de la Copa América 2019 que su selección ganó al imponerse 3-1 ante Perú en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.