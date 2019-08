Neymar: PSG lo ofreció a Manchester United y cierran la puerta a brasileño |VIDEO |FOTOS

PSG quiere vender a Neymar a cualquier equipo, menos a Barcelona y en ese intento ha enviado su carpeta hasta las oficinas del Manchester United con la intensión de ubicar al brasileño en la Premier League. Pero mantener el equilibrio en el vestuario de los 'Diablos Rojos' no es una tarea fácil y Ole Gunnar Solskjær, habría decidido escuchar a sus dirigidos y encendió la 'Luz roja' a esta encaminada operación.



Neymar observa desde la pasividad los movimiento del PSG por enviarlo lejos de Barcelona, pero la tarea no es fácil, pues el carácter del jugador no ayuda en la formación de un grupo solido y hombre de peso como Paul Pogba, Marcus Rashford, Juan Mata, Luke Shaw y Victor Lindelof habrían puesto un barrera para su llegada.



Los directivos del PSG suman esfuerzos para que el futuro de Neymar esté resuelto antes de inicio de la Ligue 1. Con el United descartado solo quedaría aceptar el acuerdo ofrecido por el Real Madrid.





Neymar , su padre y los hinchas de Barcelona tienen claro el delantero no seguirá la próxima temporada en el PSG aunque el cuadro parisino hará todos para que el brasileño no regrese al cuadro azulgrana.